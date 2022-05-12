Число погибших в результате взрыва в отеле в Гаване возросло до 44

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Число погибших в результате взрыва в отеле Saratoga в Гаване возросло до 44. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кубы.
Число погибших в результате взрыва в отеле в Гаване возросло до 44
  • AP
  • © Ramon Espinosa

«По состоянию на 11:30 (18:30 мск. — RT) 12 мая пострадавших — 98 человек, из них 16 госпитализированы, 38 пациентов выписаны и 44 умерли», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В частности, шесть пострадавших, в том числе двое детей, находятся в критическом состоянии.

6 мая мощный взрыв произошёл в Гаване в отеле Saratoga, который расположен рядом со зданием Капитолия.

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что руководство отеля Saratoga в Гаване оказывает помощь пострадавшим при взрыве.

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