Руководство отеля Saratoga в Гаване оказывает помощь пострадавшим при взрыве

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Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что руководство отеля Saratoga в Гаване оказывает помощь пострадавшим при взрыве.

«С первого момента руководство сети Gaviota, которой принадлежит отель, вышло на связь с родственниками [жертв] и с теми, кто выжил. Они помогали им при необходимости», — цитирует его ТАСС.

По словам руководителя ведомства, здание отеля и прилегающие строения будут восстановлены.

6 мая мощный взрыв произошёл в Гаване в отеле Saratoga, который расположен рядом со зданием Капитолия.

В правительстве Кубы сообщили о более чем 20 погибших в результате взрыва.

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