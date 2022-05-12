Компания «Сименс Мобильность» объявила о выходе из совместных предприятий с РЖД с 13 мая

Компания «Сименс Мобильность» с 13 мая выходит из совместных предприятий с РЖД.

«Было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО «РЖД» с 13 мая», — приводит сообщение компании ТАСС.

Отмечается, что решение принято ввиду масштабности антироссийских санкций, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьёзных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Siemens покинет российский рынок вследствие событий на Украине.