В польском Гданьске вандалы осквернили кладбище советских солдат

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Генеральный консул России в Гданьске Сергей Семёнов заявил, что в городе вандалы осквернили кладбище советских солдат.
В польском Гданьске вандалы осквернили кладбище советских солдат
  • globallookpress.com
  • © Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

«Вероятнее всего, это произошло минувшей ночью. На кладбище советских воинов в Гданьске 20 звёзд, установленных над могилами, либо вырваны с корнем, либо серьёзно повреждены. Где-то они были согнуты, где-то вырваны, где-то обломаны. Всего повреждено порядка 20 звезд», — рассказал Семёнов агентству РИА Новости.

По его словам, в связи с произошедшим актом варварского вандализма консульство направило официальное письмо поморскому воеводе.

«Мы требуем, чтобы польские власти нашли осквернителей, наказали их в соответствии с законодательством, а также привели кладбище в надлежащий вид», — добавил дипломат.

Ранее вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.

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