Суд в Шри-Ланке запретил экс-премьеру покидать страну

Суд в Шри-Ланке запретил экс-премьеру Махинде Раджапаксе и ещё 16 политикам и членам его семьи покидать страну.

Об этом сообщает издание Adaderana.

Отмечается, что такое решение связано с расследованием столкновений между сторонниками и противниками правительства, произошедших 9 мая рядом с резиденцией премьера в Коломбо.

В ходе этих столкновений, по последней информации, погибли девять человек и ранены более 200.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту страны Готабае Раджапаксе прошение об отставке на фоне экономического кризиса и протестов в стране. Глава страны подписал соответствующее прошение.

9 мая сообщалось, что по меньшей мере 141 человек обратился за медицинской помощью в Национальную больницу Коломбо после начала столкновений в ряде районов столицы Шри-Ланки.