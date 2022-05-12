Суд в Шри-Ланке запретил экс-премьеру покидать страну
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Об этом сообщает издание Adaderana.
Отмечается, что такое решение связано с расследованием столкновений между сторонниками и противниками правительства, произошедших 9 мая рядом с резиденцией премьера в Коломбо.
В ходе этих столкновений, по последней информации, погибли девять человек и ранены более 200.
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту страны Готабае Раджапаксе прошение об отставке на фоне экономического кризиса и протестов в стране. Глава страны подписал соответствующее прошение.
9 мая сообщалось, что по меньшей мере 141 человек обратился за медицинской помощью в Национальную больницу Коломбо после начала столкновений в ряде районов столицы Шри-Ланки.