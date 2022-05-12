Суд в Шри-Ланке запретил экс-премьеру покидать страну

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Суд в Шри-Ланке запретил экс-премьеру Махинде Раджапаксе и ещё 16 политикам и членам его семьи покидать страну.
Суд в Шри-Ланке запретил экс-премьеру покидать страну
  • AP
  • © Eranga Jayawardena

Об этом сообщает издание Adaderana.

Отмечается, что такое решение связано с расследованием столкновений между сторонниками и противниками правительства, произошедших 9 мая рядом с резиденцией премьера в Коломбо.

В ходе этих столкновений, по последней информации, погибли девять человек и ранены более 200.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту страны Готабае Раджапаксе прошение об отставке на фоне экономического кризиса и протестов в стране. Глава страны подписал соответствующее прошение.

9 мая сообщалось, что по меньшей мере 141 человек обратился за медицинской помощью в Национальную больницу Коломбо после начала столкновений в ряде районов столицы Шри-Ланки.

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