Санкции Японии против Сбербанка и Альфа-банка вступили в силу

Очередной пакет антироссийский санкций со стороны Японии, касающийся заморозки активов Сбербанка и Альфа-банка, вступил в силу.

Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, с 12 мая действует запрет для юридических и физических лиц Японии на инвестиции в Россию. Подразумевается, в том числе, приобретение долей в российском бизнесе в размере от 10%.

Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Япония стала недружественной для России страной.