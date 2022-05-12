Санкции Японии против Сбербанка и Альфа-банка вступили в силу
Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, с 12 мая действует запрет для юридических и физических лиц Японии на инвестиции в Россию. Подразумевается, в том числе, приобретение долей в российском бизнесе в размере от 10%.
Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Япония стала недружественной для России страной.