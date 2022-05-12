В США заявили о планах запустить в 2023 году спутники слежения за гиперзвуковым оружием
«Мы собираемся в марте 2023 года запустить в космос два взаимодействующих прототипа спутников», — цитирует ТАСС директора Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирала ВМС Джона Хилла.
По его словам, в перспективе возможно создание целой спутниковой группировки для ведения наблюдений за испытаниями в сфере ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США.
В апреле вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис заявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия.