В США заявили о планах запустить в 2023 году спутники слежения за гиперзвуковым оружием

Короткая ссылка
В Пентагоне сообщили о планах вывести на орбиту в марте 2023 года два прототипа спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами

«Мы собираемся в марте 2023 года запустить в космос два взаимодействующих прототипа спутников», — цитирует ТАСС директора Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирала ВМС Джона Хилла.

По его словам, в перспективе возможно создание целой спутниковой группировки для ведения наблюдений за испытаниями в сфере ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

В апреле вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис заявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить