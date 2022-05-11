Ниинистё: целью вступления Финляндии в НАТО является усиление национальной безопасности

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс не направлено против других стран, а нацелено на усиление национальной безопасности.
Ниинистё: целью вступления Финляндии в НАТО является усиление национальной безопасности
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«Для нас вступление в НАТО не было бы (направлено. — RT) против кого бы то ни было, мы хотели бы максимально усилить нашу оборону тем или иным способом», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Хельсинки.

Ниинистё отметил, что таким образом Финляндия усиливает собственную безопасность.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью японскому телеканалу NHK, что власти страны примут решение касательно возможного вступления страны в НАТО в течение недели.

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