Ниинистё: целью вступления Финляндии в НАТО является усиление национальной безопасности

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс не направлено против других стран, а нацелено на усиление национальной безопасности.

«Для нас вступление в НАТО не было бы (направлено. — RT) против кого бы то ни было, мы хотели бы максимально усилить нашу оборону тем или иным способом», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Хельсинки.

Ниинистё отметил, что таким образом Финляндия усиливает собственную безопасность.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью японскому телеканалу NHK, что власти страны примут решение касательно возможного вступления страны в НАТО в течение недели.