Посла Польши в Москве вызвали в МИД России

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что польский посол в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в Министерство иностранных дел России.

«Что касается наших отношений с Российской Федерацией, то мы знаем, что польского посла в Москве вызвали в российский МИД»,— цитирует его РИА Новости.

Польский министр не стал высказывать предположения о возможных причинах вызова посла.

Ранее сообщалось, что на посла России в Польше Сергея Андреева напали. Его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

МИД России выразил решительный протест из-за нападения на российского посла в Варшаве.