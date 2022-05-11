Посла Польши в Москве вызвали в МИД России
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- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
«Что касается наших отношений с Российской Федерацией, то мы знаем, что польского посла в Москве вызвали в российский МИД»,— цитирует его РИА Новости.
Польский министр не стал высказывать предположения о возможных причинах вызова посла.
Ранее сообщалось, что на посла России в Польше Сергея Андреева напали. Его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
МИД России выразил решительный протест из-за нападения на российского посла в Варшаве.