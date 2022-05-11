Посол России заявил об отсутствии извинений со стороны Польши за нападение на него

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил в эфире «России 1», что польские власти не извинились в связи с нападением на него 9 мая в Варшаве.

«Что касается извинений — нет, извинений не последовало. Но (были. — RT) сожаления, которые выразил министр иностранных дел Польши. Но даже это сожаление — единичное», — цитирует его РИА Новости.

При этом посол России отметил, что ряд польских чиновников и вовсе обвинили российскую сторону в нападении на него.

«А все остальные польские официальные лица — министр внутренних дел, которому подчиняются полиция и спецслужбы, а вчера и премьер-министр Польши — выдавали такое суждение, что «русские сами виноваты, мы их предупреждали, а они всё равно пошли на кладбище». Вот такая ситуация», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на Андреева напали. Его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что данная атака лишний раз свидетельствует о курсе Запада на реинкарнацию фашизма.