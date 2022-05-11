Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до 10 сентября

Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2», до 10 сентября. Об этом говорится в сообщении компании.

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