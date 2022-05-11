Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до 10 сентября

Короткая ссылка
Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока — 2», до 10 сентября. Об этом говорится в сообщении компании.
Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до 10 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Заявителю был предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам», — приводит сообщение компании Интерфакс.

Отмечается, что компанию Transliq AG привлекли в качестве временного управляющего.

Ранее Nord Stream 2 AG подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору с ЕС о применении Газовой директивы.

В ноябре 2021 года регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить