МИД России рекомендовал россиянам на Шри-Ланке пока не покидать места проживания

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В МИД России рекомендовали россиянам на Шри-Ланке не покидать места проживания до отмены комендантского часа.
МИД России рекомендовал россиянам на Шри-Ланке пока не покидать места проживания
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщается на сайте российского министерства.

«Как сообщает посольство России в Коломбо, обстановка в курортных районах острова спокойная. Тем не менее российским туристам настоятельно рекомендуется не покидать места проживания до отмены комендантского часа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что проезд в аэропорт возможен при наличии паспорта и авиабилета, которые необходимо предъявить по требованию полиции на блокпостах.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту страны Готбайю Раджапаксу прошение об отставке на фоне экономического кризиса и протестов в стране. Глава страны подписал соответствующее прошение.

9 мая сообщалось, что по меньшей мере 141 человек обратился за медицинской помощью в Национальную больницу Коломбо после начала столкновений в ряде районов столицы Шри-Ланки.

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