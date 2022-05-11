Директор СВР Нарышкин заявил о сходстве действий Госдепа с традициями пропаганды Третьего рейха

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в действиях Госдепартамента США по попыткам расчеловечить политическое и военное руководство России в глазах народа с помощью фейков просматривается много общего с традициями Министерства пропаганды Третьего рейха и возглавлявшего этот орган Йозефа Геббельса.
Директор СВР Нарышкин заявил о сходстве действий Госдепа с традициями пропаганды Третьего рейха
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Заявление Нарышкина распространило пресс-бюро СВР.

«В таких действиях Госдепартамента США просматривается много общего с традициями Министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха и его главы Йозефа Геббельса, который считал интеллектуализм худшим врагом любой пропаганды», — приводит РИА Новости слова главы разведки.

Он напомнил о фразе Геббельса «Дайте мне средства массовой информации — и я из любого народа сделаю стадо свиней».

Нарышкин отметил, что в 1941 году «с русскими у Геббельса это не получилось». Директор СВР выразил уверенность, что у Вашингтона это также не получится. Кроме того, он рекомендовал Госдепу «не скатываться к площадной брани».

«Смотрите, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и не погибнуть в воде», — сказал он.

Также Нарышкин заявил, что Госдеп США рекомендовал распространять фейки, направленные на дегуманизацию, расчеловечение политического и военного руководства России.

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