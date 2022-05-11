Нарышкин: Госдеп США призвал распространять фейки для расчеловечения руководства России
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«Для усиления воздействия на аудиторию американское внешнеполитическое ведомство предписывает своим подшефным при распространении пропаганды активнее прибегать к использованию нецензурной лексики... Рекомендуется не гнушаться распространением самых невероятных фейков, направленных на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства России в глазах народа», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в Вашингтоне полагают, что такой подход наиболее эффективен в отношении городской молодёжи.
Ранее эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов заявил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.