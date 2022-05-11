Нарышкин: Госдеп США призвал распространять фейки для расчеловечения руководства России

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Госдеп США рекомендовал распространять фейки, направленные на дегуманизацию, расчеловечение политического и военного руководства России.

«Для усиления воздействия на аудиторию американское внешнеполитическое ведомство предписывает своим подшефным при распространении пропаганды активнее прибегать к использованию нецензурной лексики... Рекомендуется не гнушаться распространением самых невероятных фейков, направленных на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства России в глазах народа», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Вашингтоне полагают, что такой подход наиболее эффективен в отношении городской молодёжи.

Ранее эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов заявил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.