Госдеп США прокомментировал ситуацию в Шри-Ланке
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Как пишет Colombo Gazette со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, в США обеспокоены ситуацией в Шри-Ланке.
«Мы внимательно следим за размещением военнослужащих — это то, что вызывает у нас беспокойство. Мы также внимательно следим за развитием политической обстановки после отставки премьер-министра», — заявил Прайс.
Он также отметил, что американская сторона осуждает насилие против мирных протестующих.
«Мы призываем к проведению расследования, арестам и наказанию тех, кто вовлечён в акты насилия», — отметил он.
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту страны Готбайю Раджапаксу прошение об отставке на фоне экономического кризиса и протестов в стране.
9 мая сообщалось, что по меньшей мере 141 человек обратился за медицинской помощью в Национальную больницу Коломбо после начала столкновений в ряде районов столицы Шри-Ланки.