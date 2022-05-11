Госдеп США прокомментировал ситуацию в Шри-Ланке

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В Государственном департаменте США высказались о ситуации в Шри-Ланке и привлечении военных к наведению порядка в стране.
Госдеп США прокомментировал ситуацию в Шри-Ланке
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  • © Tharaka Basnayaka/NurPhoto

Как пишет Colombo Gazette со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, в США обеспокоены ситуацией в Шри-Ланке.

«Мы внимательно следим за размещением военнослужащих — это то, что вызывает у нас беспокойство. Мы также внимательно следим за развитием политической обстановки после отставки премьер-министра», — заявил Прайс.

Он также отметил, что американская сторона осуждает насилие против мирных протестующих.

«Мы призываем к проведению расследования, арестам и наказанию тех, кто вовлечён в акты насилия», — отметил он.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту страны Готбайю Раджапаксу прошение об отставке на фоне экономического кризиса и протестов в стране.

9 мая сообщалось, что по меньшей мере 141 человек обратился за медицинской помощью в Национальную больницу Коломбо после начала столкновений в ряде районов столицы Шри-Ланки.

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