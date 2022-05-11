Годовая инфляция в Германии по итогам апреля достигла рекордного показателя
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Об этом информирует пресс-релиз Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель в 7,4% стал рекордным за всю историю наблюдений статистического бюро.
«Таким образом, уровень инфляции достиг нового максимума в объединённой Германии второй месяц подряд», — сообщается на сайте Destatis.
Отмечается, что показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.
Ранее сообщалось, что Германия переживает «инфляционный шок» в сфере продовольствия.