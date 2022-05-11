Годовая инфляция в Германии по итогам апреля достигла рекордного показателя

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Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении по окончательной оценке ускорилась до 7,4%. Месяцем ранее инфляция была на уровне в 7,3%.
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля достигла рекордного показателя
  • Gettyimages.ru
  • © Katrin Sauerwein / EyeEm

Об этом информирует пресс-релиз Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Показатель в 7,4% стал рекордным за всю историю наблюдений статистического бюро.

«Таким образом, уровень инфляции достиг нового максимума в объединённой Германии второй месяц подряд», — сообщается на сайте Destatis.

Отмечается, что показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.

Ранее сообщалось, что Германия переживает «инфляционный шок» в сфере продовольствия.

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