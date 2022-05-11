Годовая инфляция в Германии по итогам апреля достигла рекордного показателя

Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении по окончательной оценке ускорилась до 7,4%. Месяцем ранее инфляция была на уровне в 7,3%.

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