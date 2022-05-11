Внутренний долг Японии достиг новой исторической отметки

Размер внутреннего долга Японии, так называемый долгосрочный долг, достиг новой исторической отметки.

Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на Министерство финансов страны.

Отмечается, что совокупный государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг 1241,3 трлн иен (более $9,5 трлн по текущему курсу).

Государственный долг Японии складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований.

15 апреля Центральный банк Италии заявил, что государственный долг страны достиг нового исторического максимума, превысив €2,736 трлн.