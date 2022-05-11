Внутренний долг Японии достиг новой исторической отметки

Короткая ссылка
Размер внутреннего долга Японии, так называемый долгосрочный долг, достиг новой исторической отметки.

Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на Министерство финансов страны.

Отмечается, что совокупный государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг 1241,3 трлн иен (более $9,5 трлн по текущему курсу).

Государственный долг Японии складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований.

15 апреля Центральный банк Италии заявил, что государственный долг страны достиг нового исторического максимума, превысив €2,736 трлн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить