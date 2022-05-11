Билл Гейтс заболел коронавирусом

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил, что заболел коронавирусом.

«Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю лёгкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею», — написал он в Twitter.

Американский предприниматель отметил, что прошёл полный курс вакцинации от COVID-19 и получил бустерную дозу препарата.

По словам Гейтса, основанный им фонд Gates Foundation продолжит работу и приложит все усилия, чтобы мир никогда больше не столкнулся с пандемией.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19.

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