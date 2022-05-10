В Пентагоне заявили о начале поставок Украине второй партии вертолётов Ми-17
- AP
«Из этих дополнительных 11 Ми-17... первый отправляется сегодня», — приводит его слова РИА Новости.
Отмечается, что в первую партию вошло пять подобных вертолётов.
Ранее в ФСВТС выразили протест в связи с планируемой Соединёнными Штатами передачей Украине вертолётов, которые были поставлены АО «Рособоронэкспорт» в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключённого в 2011 году, и предназначались для армии Афганистана.