В Пентагоне заявили о начале поставок Украине второй партии вертолётов Ми-17

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США 10 мая начинают поставку второй партии вертолётов Ми-17 на Украину.

«Из этих дополнительных 11 Ми-17... первый отправляется сегодня», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что в первую партию вошло пять подобных вертолётов.

Ранее в ФСВТС выразили протест в связи с планируемой Соединёнными Штатами передачей Украине вертолётов, которые были поставлены АО «Рособоронэкспорт» в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключённого в 2011 году, и предназначались для армии Афганистана.