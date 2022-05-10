Аналитик Ротфусс объяснил, почему ЕС невыгодно предоставлять членство Украине

Геополитический аналитик Райнер Ротфусс в разговоре с RT объяснил, почему Евросоюзу невыгодно предоставлять членство Украине.

По его словам, для ЕС не существует никаких реальных оснований — ни политических, ни геополитических, ни экономических — принимать Украину в свой состав.

«Если же процесс присоединения будет инициирован, то последствия могу быть чрезвычайно серьёзными. Украина — беднейшая страна Европы, а значит, помощь ей ляжет тяжёлым финансовым бременем на плечи Евросоюза», — сказал Ротфусс.

Также он заявил, что «возникает вопрос: сможет ли ЕС вообще пережить присоединение Украины?»

Ранее глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александр Добриндт выразил мнение, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длительным и может занять десятки лет.