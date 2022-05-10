Китай призвал страны Европы взять в свои руки европейскую безопасность
- AP
Во время телефонной беседы главы государств признали, что все стороны должны содействовать мирным переговорам между Москвой и Киевом.
«Китайская сторона сама всегда призывала к примирению и переговорам и поддерживала то, чтобы европейские страны взяли ситуацию в сфере безопасности в Европе в свои руки», — цитирует сообщение китайской стороны ТАСС.
В сентябре прошлого года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потребность Евросоюза в создании собственной оборонной системы стала очевидной после ситуации с выводом американских войск из Афганистана.