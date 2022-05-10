Кулеба прокомментировал заявление Макрона о сроках возможного принятия Украины в ЕС
- AP
«Три месяца назад у этой страны (Украины. — RT) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займёт», — сказал Кулеба в интервью газете Financial Times.
По его словам, если Украина не получит статус кандидата в члены ЕС, это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев. Он добавил, что Украина не будет это терпеть.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может в июне обсудить вопрос о получении Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз.