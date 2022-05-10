Ким Чен Ын поздравил россиян с Днём Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил россиян и президента России Владимира Путина с Днём Победы.

Текст поздравления приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Выражаю твёрдую солидарность с делом российского народа, чтобы коренным образом устранить политические и военные угрозы и шантаж со стороны враждебных сил и защитить достоинство, мир и безопасность страны, продолжая традицию бессмертной победы», — заявил Ким Чен Ын.

Он также напомнил, что русский народ продемонстрировал свой героизм и самопожертвование «в борьбе справедливости» за уничтожение фашизма.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян с Днём Победы, а также «передал объятия» российскому народу и главе государства.