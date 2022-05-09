Николас Мадуро поздравил россиян с Днём Победы и направил «объятия российскому народу»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян с Днём Победы, а также «передал объятия» российскому народу и главе государства — «наследникам мужчин и женщин, которые освободили Европу и мир от нацистско-фашистской угрозы».
Николас Мадуро поздравил россиян с Днём Победы и направил «объятия российскому народу»
  • AP

Как заявил Мадуро, Венесуэла отмечает 77-летие победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

«Наши объятия российскому народу и президенту Владимиру Путину, наследникам мужчин и женщин, которые освободили Европу и мир от нацистско-фашистской угрозы, которая сегодня стремится возродиться», — написал он в Twitter.

В начале марта Мадуро в эфире государственного телевидения заявил, что действия стран Запада в отношении России являются преступлением против русского народа и экономической войной.

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