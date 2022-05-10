Киссинджер прокомментировал стремление США к смене режима в авторитарных странах

Бывший госсекретарь и экс-советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер прокомментировал внешнеполитическую установку Вашингтона по смене режима в авторитарных странах.

«Мы должны понимать, что существуют различия в идеологии и интерпретации (фактов между авторитарными режимами и демократиями. — RT). Нам следует использовать это понимание, оценивая важность возникающих проблем, а не делать это главным предметом конфронтации, если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики», — заявил Киссинджер в интервью Financial Times.

Он также допустил, что стремление к смене режима может быть навязано враждебностью других государств.

Киссинджер также выразил обеспокоенность, что и авторитарные, и демократические страны создают новые виды разрушительного оружия, которое «может привести к катастрофе ранее непредставимого масштаба».

Ранее американский режиссёр Оливер Стоун выразил мнение, что Соединённые Штаты всегда стремились установить контроль над Украиной, чтобы в конечном итоге дестабилизировать Россию, а следом заняться «другой, более древней цивилизацией — Китаем».