В МИД России заявили, что не собираются инициативно закрывать посольства европейских стран

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Москва не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна», — приводит РИА Новости ответ Грушко на вопрос о возможности закрытия европейских диппредставительств в России по инициативе Москвы.

Грушко также напомнил, что не российская сторона начала «дипломатическую войну, кампанию высылок».

В конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.

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