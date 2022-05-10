Япония ввела санкции против 133 физических лиц и 70 организаций из России

Япония ввела санкции в отношении 133 физических лиц и 70 организаций из России, сообщается на сайте японского МИД.

В частности, рестрикции вводятся в отношении председателя правительства России Михаила Мишустина.

В санкционный список также попали российская компания «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Япония стала недружественной для России страной.