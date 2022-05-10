Число погибших в результате взрыва в отеле в Гаване возросло до 40

Короткая ссылка
Число погибших в результате взрыва в отеле Saratoga в Гаване возросло до 40. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кубы.

«По состоянию на 18:30 9 мая пострадавших — 94 человека, из них 18 госпитализированы, 36 пациентов выписаны, 40 умерли», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В частности, были госпитализированы пять несовершеннолетних, из них двое находятся в критическом состоянии.

6 мая мощный взрыв произошёл в Гаване в отеле Saratoga, который расположен рядом со зданием Капитолия.

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что руководство отеля Saratoga в Гаване оказывает помощь пострадавшим при взрыве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить