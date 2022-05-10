Число погибших в результате взрыва в отеле в Гаване возросло до 40

Число погибших в результате взрыва в отеле Saratoga в Гаване возросло до 40. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кубы.

«По состоянию на 18:30 9 мая пострадавших — 94 человека, из них 18 госпитализированы, 36 пациентов выписаны, 40 умерли», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В частности, были госпитализированы пять несовершеннолетних, из них двое находятся в критическом состоянии.

6 мая мощный взрыв произошёл в Гаване в отеле Saratoga, который расположен рядом со зданием Капитолия.

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что руководство отеля Saratoga в Гаване оказывает помощь пострадавшим при взрыве.