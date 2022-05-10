Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США

Подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года Джона Жоэля Жозефа экстрадировали в США.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

«Гражданин Гаити был экстрадирован из Ямайки в США в пятницу (6 мая. — RT) для предъявления ему обвинений в южном судебном округе Флориды в связи с его предполагаемым участием в убийстве бывшего президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года. 51-летний Жозеф Жоэль Джон впервые предстал в суде перед судьей... в Майами», — говорится в заявлении.

В случае признания его виновным, Жозефу грозит пожизненное заключение.

Ранее другому подозреваемому по делу об убийстве президента Гаити Моиза гражданину Колумбии Марио Антонио Паласиосу предъявили обвинения.

В ночь на 7 июля 2021 года неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также была ранена.