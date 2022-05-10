Премьер Молдавии Гаврилица призвала вывести российские войска из Приднестровья

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица призвала вывести российских военных с территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

«Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом», — приводит РИА Новости её слова в ходе брифинга.

Гаврилица отметила, что нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке дня мирового сообщества.

Ранее политолог и приднестровский государственный и общественный деятель Андрей Сафонов в разговоре с RT рассказал о нахождении в ПМР российского миротворческого контингента и оперативной группы.

По его словам, их задача состоит в том, чтобы препятствовать любым попыткам нарушить мирное состояние дел на Днестре.