В Анталье состоялось шествие «Бессмертного полка»

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В турецкой курортной провинции Анталья состоялось шествие «Бессмертного полка», а также концерт, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Анталье состоялось шествие «Бессмертного полка»
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в Генконсульстве России.

«9 мая в Анталье при организационном содействии активистов местного Русского общества состоялись мемориальная акция «Бессмертный полк» и концерт, посвящённый 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие представители различных диаспор из стран СНГ, которые почтили минутой молчания память советских воинов, защитников отечества и тружеников тыла», — рассказали в ведомстве.

На концерте исполнили песни военных лет на русском, турецком и греческом языках.

Шествие «Бессмертного полка» также провели активисты Российского общества культуры и образования средиземноморского курорта Мармарис.

9 мая в Белграде состоялось шествие «Бессмертного полка».

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