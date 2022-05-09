В Анталье состоялось шествие «Бессмертного полка»

В турецкой курортной провинции Анталья состоялось шествие «Бессмертного полка», а также концерт, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщили ТАСС в Генконсульстве России.

«9 мая в Анталье при организационном содействии активистов местного Русского общества состоялись мемориальная акция «Бессмертный полк» и концерт, посвящённый 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие представители различных диаспор из стран СНГ, которые почтили минутой молчания память советских воинов, защитников отечества и тружеников тыла», — рассказали в ведомстве.

На концерте исполнили песни военных лет на русском, турецком и греческом языках.

Шествие «Бессмертного полка» также провели активисты Российского общества культуры и образования средиземноморского курорта Мармарис.

9 мая в Белграде состоялось шествие «Бессмертного полка».