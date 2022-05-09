В Белграде прошла акция «Бессмертный полк»

В честь Дня Победы в Белграде состоялось шествие «Бессмертного полка».

Об этом сообщает ТАСС.

Колонна участников акции стартовала в 10:15 по местному времени (11:15 мск) от памятников Вуку Караджичу и Александру Пушкину в центре Белграда.

Колонну возглавили посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, сербский и российский предприниматель Ненад Попович, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, представители Российского центра науки и культуры (Русского дома), а также члены общественных организаций.

После завершения шествия «Бессмертного полка» состоялась церемония торжественного возложения венков и цветов в мемориальном Парке освободителей Белграда.

Ранее сообщалось, что в Кишинёве около 25 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк».