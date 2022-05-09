В Кишинёве около 25 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк»
- РИА Новости
Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на организаторов.
«В этом году в мероприятии приняли участие около 25 тыс. человек, акция прошла мирно и без происшествий», — сообщили организаторы.
Колонна участников шествия «Бессмертный полк» во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным прошла маршем от центральной площади Кишинёва к мемориальному комплексу «Вечность».
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» состоялась в Херсоне.