Глава МВД Сербии Вулин заявил о неприемлемости пересмотра итогов Второй мировой войны

Для Сербии, как и для России, неприемлем пересмотр результатов Второй мировой войны, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин после возложения венков к мемориалу освободителям Белграда.

«Десятилетиями пытаются провести ревизию результатов Второй мировой войны. Это абсолютно неприемлемо. Место Сербии, как и России, — исключительно среди государств-победителей. Поражённые страны объединились и десятилетиями пытаются объяснить нам, что мы слишком малы, чтобы быть независимыми, и должны слушаться, и, как и в 1941 году, должны согнуть голову перед теми, кто сильнее. Десятилетиями пытаются, но им это не удаётся и не удастся», — сказал министр журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Как ожидается, в галерее «Прогресс» на главной пешеходной улице Белграда откроется мероприятие «На пороге Победы» с выставкой архивных фотографий Второй мировой войны и показом документальных фильмов.

9 мая в Белграде состоялось шествие «Бессмертного полка».