Глава МВД Сербии Вулин заявил о неприемлемости пересмотра итогов Второй мировой войны
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«Десятилетиями пытаются провести ревизию результатов Второй мировой войны. Это абсолютно неприемлемо. Место Сербии, как и России, — исключительно среди государств-победителей. Поражённые страны объединились и десятилетиями пытаются объяснить нам, что мы слишком малы, чтобы быть независимыми, и должны слушаться, и, как и в 1941 году, должны согнуть голову перед теми, кто сильнее. Десятилетиями пытаются, но им это не удаётся и не удастся», — сказал министр журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
Как ожидается, в галерее «Прогресс» на главной пешеходной улице Белграда откроется мероприятие «На пороге Победы» с выставкой архивных фотографий Второй мировой войны и показом документальных фильмов.
9 мая в Белграде состоялось шествие «Бессмертного полка».