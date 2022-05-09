В МИД Польши прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве
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Пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясин заявил, что это серьёзная ситуация.
«Мы осознаём серьёзность ситуации, наблюдаем за ней», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что на Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что данная атака лишний раз свидетельствует о курсе Запада на реинкарнацию фашизма.