В МИД Польши прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве

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В МИД Польши прокомментировали нападение на посла России в стране Сергея Андреева во время попытки возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве.
В МИД Польши прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве
  • Gettyimages.ru

Пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясин заявил, что это серьёзная ситуация.

«Мы осознаём серьёзность ситуации, наблюдаем за ней», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что данная атака лишний раз свидетельствует о курсе Запада на реинкарнацию фашизма.

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