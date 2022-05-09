Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к четырём годам лишения свободы

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Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон приговорён к четырём годам лишения свободы, включая год в тюрьме, по делу о фиктивном трудоустройстве собственной супруги.
Суд приговорил экс-премьера Франции Фийона к четырём годам лишения свободы
  • AP

Об этом сообщает BFMTV.

Уточняется, что Апелляционный суд Парижа признал Фийона виновным в растрате государственных средств, соучастии и сокрытии нецелевого использования корпоративных активов.

Вместе с тем супруга экс-премьера Пенелопа Фийон приговорена к двум годам лишения свободы условно.

В ноябре 2021 года сообщалось, что представитель французской Генпрокуратуры потребовал назначить Фийону наказание в виде пяти лет лишения свободы по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги.

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