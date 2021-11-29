Прокурор требует приговорить к пяти годам лишения свободы экс-премьера Франции Фийона

Представитель французской генпрокуратуры требует назначить экс-премьеру Франции Франсуа Фийону наказание в виде пяти лет лишения свободы по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги.

Как сообщает BFMTV, обвинение попросило приговорить политика к одному году тюрьмы и четырём годам домашнего ареста с электронным браслетом.

Отмечается, что обвинение также требует оштрафовать Фийона на €375 тыс.

Ранее стало известно, что апелляционный процесс по делу Фийона стартовал в Париже.

Данное разбирательство проходит почти через полтора года после того, как экс-премьер был признан виновным в растрате госсредств.