Прокурор требует приговорить к пяти годам лишения свободы экс-премьера Франции Фийона
- AP
Как сообщает BFMTV, обвинение попросило приговорить политика к одному году тюрьмы и четырём годам домашнего ареста с электронным браслетом.
Отмечается, что обвинение также требует оштрафовать Фийона на €375 тыс.
Ранее стало известно, что апелляционный процесс по делу Фийона стартовал в Париже.
Данное разбирательство проходит почти через полтора года после того, как экс-премьер был признан виновным в растрате госсредств.