Посольство России в Польше заявит протест из-за нападения на посла в Варшаве

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российская дипмиссия выступит с протестом из-за нападения на него и других российских дипломатов на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве.

«Мы заявим формальный протест», — цитирует его ТАСС.

По словам Андреева, польские власти были уведомлены о планах посольства возложить цветы.

«Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум. Что стоило обеспечить элементарный порядок?» — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что данная атака лишний раз свидетельствует о курсе Запада на реинкарнацию фашизма.