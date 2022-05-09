Посольство России в Польше заявит протест из-за нападения на посла в Варшаве
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«Мы заявим формальный протест», — цитирует его ТАСС.
По словам Андреева, польские власти были уведомлены о планах посольства возложить цветы.
«Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум. Что стоило обеспечить элементарный порядок?» — сказал он.
Ранее сообщалось, что на Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что данная атака лишний раз свидетельствует о курсе Запада на реинкарнацию фашизма.