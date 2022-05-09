Премьер Израиля Беннет поручил создать национальную гражданскую гвардию
«Я поручил Совету национальной безопасности по согласованию с Министерством внутренней безопасности представить правительству до конца этого месяца упорядоченный и подкрепленный бюджетом план создания национальной гражданской гвардии», — заявил Беннет, его слова приводятся на сайте израильского МИД .
Он отметил, что Израиль сегодня находится в начале нового этапа войны с террором.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что направит дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.