Премьер Израиля Беннет поручил создать национальную гражданскую гвардию

Власти Израиля планируют создать национальную гражданскую гвардию. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

«Я поручил Совету национальной безопасности по согласованию с Министерством внутренней безопасности представить правительству до конца этого месяца упорядоченный и подкрепленный бюджетом план создания национальной гражданской гвардии», — заявил Беннет, его слова приводятся на сайте израильского МИД .

Он отметил, что Израиль сегодня находится в начале нового этапа войны с террором.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что направит дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.