Британия вводит повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии

Власти Соединённого Королевства объявили о новом санкционном пакете, включающем в себя повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского МИД. Отмечается, что новый повышенный тариф затронет товары на сумму £1,4 млрд ($1,7 млрд). Ранее Великобритания ввела запрет на импорт чугуна и стали из России.