Британия вводит повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии
Власти Соединённого Королевства объявили о новом санкционном пакете, включающем в себя повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии.
Об этом говорится в сообщении на сайте британского МИД.
Отмечается, что новый повышенный тариф затронет товары на сумму £1,4 млрд ($1,7 млрд).
Ранее Великобритания ввела запрет на импорт чугуна и стали из России.
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