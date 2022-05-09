Британия вводит повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии

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Власти Соединённого Королевства объявили о новом санкционном пакете, включающем в себя повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского МИД.

Отмечается, что новый повышенный тариф затронет товары на сумму £1,4 млрд ($1,7 млрд).

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт чугуна и стали из России.

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