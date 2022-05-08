Berliner Zeitung: в Берлине освистали посла Украины в ФРГ Мельника

Посла Украины в Германии Андрея Мельника освистали во время возложения венков к мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене.

Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Отмечается, что присутствующие кричали «Мельник, вон!» на немецком и украинском языках.

Ранее власти Берлина опровергли информацию о запрете на демонстрацию украинских флагов во время проведения памятных мероприятий в городе 8 и 9 мая.

До этого Мельник в интервью RND назвал «пощёчиной Украине» решение берлинской полиции о запрете использования флагов Украины во время памятных мероприятий в столице Германии 8 и 9 мая.