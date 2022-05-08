Компания Google начала блокировку аккаунтов подпавших под санкции депутатов Госдумы

Американская компания Google начала блокировку аккаунтов депутатов Госдумы, которые подпали под санкции. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария Нины Останиной.

«Аккаунт Google отключён в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Отмечается, что при попытке просмотра видео Останиной на YouTube появляется сообщение с информацией о блокировке канала.

Ранее Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений для российских пользователей на своём маркетплейсе Google Play.