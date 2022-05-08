Компания Google начала блокировку аккаунтов подпавших под санкции депутатов Госдумы
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«Аккаунт Google отключён в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.
Отмечается, что при попытке просмотра видео Останиной на YouTube появляется сообщение с информацией о блокировке канала.
Ранее Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений для российских пользователей на своём маркетплейсе Google Play.