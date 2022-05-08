Президент ФРГ Штайнмайер: мечта о едином европейском доме потерпела крах

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мечта о едином европейском доме потерпела крах.
Президент ФРГ Штайнмайер: мечта о едином европейском доме потерпела крах
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом он сказал на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

По его словам, бывший президент СССР Михаил Горбачёв «дал перспективу создания единого европейского дома».

«Но сегодня... 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, её место занял кошмар», — приводит слова Штайнмайера ТАСС.

Также он назвал события на Украине «эпохальным сломом».

Ранее Junge Welt писала, что деятели культуры Германии обратились к немецким властям и, в частности, лично к президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру с требованием остановить «разжигание этнической ненависти к русским».

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