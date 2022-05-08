Зампред Совбеза Медведев: призрак коммунизма посетил Европу

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что Еврокомиссия 18 мая якобы собирается одобрить план, согласно которому страны ЕС будут обязаны делиться газом в случае сокращения поставок российского топлива.
Зампред Совбеза Медведев: призрак коммунизма посетил Европу
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу... Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, в Европе «одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко».

Как писала ранее газета El País, ЕК планирует одобрить 18 мая план на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа.

Уточняется, что Еврокомиссия потребует от стран ЕС делиться газом в случае сокращения поставок из России. 

Кроме того, европейские власти также потребуют применять нормирование энергии, которое начнётся с промышленного сектора.

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