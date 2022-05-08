ZDF: угрозы в адрес Пекина из-за Украины демонстрируют «перелом» в отношениях ФРГ и Китая

Предупреждения в адрес Пекина из-за российской спецоперации на Украине и западных санкций демонстрируют «перелом» в отношениях Германии и Китая.

Об этом говорится в статье журналиста телеканала ZDF Томаса Райхарта.

Как отмечается, в адрес Китая была направлена «недвусмысленная угроза»: если Пекин будет подрывать западные санкции или даже поставлять оружие России, это приведёт к санкциям против КНР.

«Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок», — подчеркнул журналист.

По его словам, этот перелом трудно переоценить.

Райхарт добавил, то этот шаг знаменует собой окончательное «прощание» политикой экс-канцлера Ангелы Меркель, которая была сосредоточена на экономических отношениях и не хотела признавать «агрессивные амбиции Пекина стать великой державой».

Ранее глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер объявил, что власти Германии выделят дополнительно €2 млрд на военные расходы, большая часть которых пойдёт на помощь Украине.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия на Украину не принесут мира.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что руководство Китая не приемлет односторонние санкции и не намерено следовать двойным стандартам при урегулировании международных вопросов.