В Венгрии возложили цветы к советскому воинскому мемориалу

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Посольство России в Будапеште заявило, что церемония возложения цветов прошла в венгерском городе Секешфехервар, где на воинском мемориале похоронено более 4 тыс. советских солдат.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской дипмиссии.

«В преддверии Дня Победы СССР в Великой Отечественной войне на российском (советском) воинском мемориале в городе Секешфехервар... состоялась церемония возложения венков и цветов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии приняли участие посол России Евгений Станиславов, посол Белоруссии Владимир Улахович, российский военный атташе, представитель Минобороны России и соотечественники.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поучаствовал в церемонии возложения цветов к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, погибшим в годы Великой Отечественной войны на рубеже деревень Падиково и Аносино.

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