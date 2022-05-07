МИД Хорватии подтвердил задержание хорватского гражданина на Украине

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В МИД Хорватии сообщили о задержании гражданина страны российскими военными в Мариуполе.
МИД Хорватии подтвердил задержание хорватского гражданина на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Tibor Bognar

Об этом сообщает HRT.

«МИД подтвердил, что российская армия задержала хорватского гражданина, который, по неподтверждённой информации СМИ, пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами», — говорится в сообщении.

Ранее пленённый на Украине хорватский наёмник Векослав Пребек, сражавшийся на стороне Киева, в интервью корреспонденту RT Роману Косареву рассказал о своей службе до и после начала российской спецоперации.

Он также поделился наблюдениями о националистических батальонах, сообщил о бегстве украинского командования под Мариуполем и рассказал об обращении с военнопленными в ДНР.

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