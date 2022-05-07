МИД Хорватии подтвердил задержание хорватского гражданина на Украине
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Об этом сообщает HRT.
«МИД подтвердил, что российская армия задержала хорватского гражданина, который, по неподтверждённой информации СМИ, пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами», — говорится в сообщении.
Ранее пленённый на Украине хорватский наёмник Векослав Пребек, сражавшийся на стороне Киева, в интервью корреспонденту RT Роману Косареву рассказал о своей службе до и после начала российской спецоперации.
Он также поделился наблюдениями о националистических батальонах, сообщил о бегстве украинского командования под Мариуполем и рассказал об обращении с военнопленными в ДНР.