МИД Хорватии подтвердил задержание хорватского гражданина на Украине

В МИД Хорватии сообщили о задержании гражданина страны российскими военными в Мариуполе.

Об этом сообщает HRT.

«МИД подтвердил, что российская армия задержала хорватского гражданина, который, по неподтверждённой информации СМИ, пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами», — говорится в сообщении.

Ранее пленённый на Украине хорватский наёмник Векослав Пребек, сражавшийся на стороне Киева, в интервью корреспонденту RT Роману Косареву рассказал о своей службе до и после начала российской спецоперации.

Он также поделился наблюдениями о националистических батальонах, сообщил о бегстве украинского командования под Мариуполем и рассказал об обращении с военнопленными в ДНР.