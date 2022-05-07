В Приднестровье возбудили уголовные дела по факту взрывов рядом с украинской границей

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) возбудил уголовные дела о диверсии по фактам взрывов возле села Воронково рядом с украинской границей.

«У села Воронково Рыбницкого района 5 и 6 мая, в вечернее время, произошло несколько взрывов... По обоим фактам Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 277 УК ПМР («Диверсия»)», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее МВД Приднестровья подтвердило взрывы у села Воронково рядом с украинской границей.

По информации ведомства, взрывные устройства были сброшены с дронов.

В результате происшествия никто не пострадал.