В Приднестровье возбудили уголовные дела по факту взрывов рядом с украинской границей
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«У села Воронково Рыбницкого района 5 и 6 мая, в вечернее время, произошло несколько взрывов... По обоим фактам Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 277 УК ПМР («Диверсия»)», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее МВД Приднестровья подтвердило взрывы у села Воронково рядом с украинской границей.
По информации ведомства, взрывные устройства были сброшены с дронов.
В результате происшествия никто не пострадал.