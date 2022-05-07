В Приднестровье возбудили уголовные дела по факту взрывов рядом с украинской границей

Короткая ссылка
Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) возбудил уголовные дела о диверсии по фактам взрывов возле села Воронково рядом с украинской границей.
В Приднестровье возбудили уголовные дела по факту взрывов рядом с украинской границей
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Hassenstein - UEFA

«У села Воронково Рыбницкого района 5 и 6 мая, в вечернее время, произошло несколько взрывов... По обоим фактам Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 277 УК ПМР («Диверсия»)», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее МВД Приднестровья подтвердило взрывы у села Воронково рядом с украинской границей.

По информации ведомства, взрывные устройства были сброшены с дронов.

В результате происшествия никто не пострадал. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить