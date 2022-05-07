МВД Приднестровья подтвердило взрывы у села Воронково рядом с украинской границей
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«У села Воронково Рыбницкого района, в районе бывшего аэродрома, произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая, примерно в 21:40, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее местный телеканал ТСВ Приднестровье сообщил о взрывах у села Воронково Рыбницкого района 6 мая.