МВД Приднестровья подтвердило взрывы у села Воронково рядом с украинской границей

МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) подтвердило взрывы у села Воронково, рядом с украинской границей. По информации ведомства, взрывные устройства были сброшены с дронов.

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