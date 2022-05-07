МВД Приднестровья подтвердило взрывы у села Воронково рядом с украинской границей

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МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) подтвердило взрывы у села Воронково, рядом с украинской границей. По информации ведомства, взрывные устройства были сброшены с дронов.
МВД Приднестровья подтвердило взрывы у села Воронково рядом с украинской границей
  • © МВД ПМР

«У села Воронково Рыбницкого района, в районе бывшего аэродрома, произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая, примерно в 21:40, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал. 

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее местный телеканал ТСВ Приднестровье сообщил о взрывах у села Воронково Рыбницкого района 6 мая.

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