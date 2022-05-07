Аналитик Федосова назвала вопрос депутата ЕП о поддержке Сербии давлением на страну

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала вопрос депутата Европарламента от Бельгии Йохана Ван Овертвельдта о целесообразности поддержки Сербии из-за её политики в отношении России.

По мнению аналитика, депутат от Бельгии «предсказуемый бюрократ, который в очередной раз показывает, что ЕС действует далеко не как экономический союз».

«Давление на Сербию в части получения финансовой помощи становится моделью для остальных кандидатов: если вы не включены полностью в политику, об экономической интеграции можете забыть», — отметила она.

Федосова также добавила, что «отключение» Сербии от механизмов поддержки «вновь покажет, что у расширения ЕС есть естественные ценностные ограничители».

Ранее депутат Европарламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт поинтересовался у Еврокомиссии, насколько приемлемо оказывать содействие Сербии как стране — кандидату на вступление в ЕС.

По его словам, Сербия не придерживается внешней политики ЕС в отношении России, в отличие от других балканских государств- кандидатов.